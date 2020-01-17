谷歌母公司Alphabet周四股價收漲0.87%，報1,451.70美元，市值首度衝破1兆美元大關，成為繼蘋果、亞馬遜、微軟之後，第四家市值突破1兆美元的美國公司和標普500指數成分股，亦是全球第5家加入「兆元俱樂部」的企業。

過去3個月來，Alphabet股價近17%，表現優於標普500指數於同一期間的累計上漲6個百分點。分析師看好Alphabet新任命的執行長Sundar Pichai、旗下快速成長的雲端事業，以及穩定的廣告業務。去年12月投銀Stifel將Alphabet目標價由1,325美元調升至1,525美元。美銀本月初調升Alphabet目標價，稱該公司的廣告事業穩健。本周德銀將Alphabet目標價調升至1735美元高點，稱該股「過於便宜」。

蘋果在2018年成為全球第一家抵達這個市值里程碑的企業，微軟、亞馬遜即隨後跟上。上個月首度掛牌的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）目前市值達1.8兆美元，在全球排名第一。亞馬遜市值在2018年9月初曾一度突破1兆美元，但隨後回落，周四收漲0.85%，為1,877.94美元，市值為9311億美元。臉書目前市值為6200億美元，可望成為下一個加入「兆元俱樂部」的企業。

(時報資訊)