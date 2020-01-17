瞄準上班族年終獎金商機，本周泛公股行庫理財e化動起來！兆豐金(2886)旗下兆豐銀行啟動「理財e把兆」機器人，合庫金(5880)旗下合庫宣布開辦外幣數位e化存款帳戶。

兆豐銀行領先各大公股行庫，率先推出兆豐「理財e把兆」理財機器人，1/17上線後，16個小機器人開始擔負起理財重責大任，為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合，以達分散風險的效果，只要花幾分鐘告訴機器人投資偏好，就可以獲得最佳投資組合，輕鬆在線上下單完成交易，享受「懶人投資」、「無惱理財」的數位化服務，而且交易零手續費。

兆豐銀行「理財e把兆」機器人相當聰明，讓使用者很容易上手，透過直覺式的使用者介面與順暢的流程設計，整體操作簡便且快速，客戶登入後只要透過簡單問卷回覆，機器人即可依照理財需求，迅速提供最佳投資組合建議，從登入到完成下單不需3分鐘，讓投資理財變得更有效率、更方便，對於沒有時間研究市場，或是不知道如何選擇投資標的的現代人而言，無疑是最佳的投資幫手。

合庫銀開辦多幣別「外幣數位存款帳戶」，打造更便捷的數位體驗，年滿20歲之本國客戶只需備妥讀卡機、自然人憑證或合庫晶片金融卡，透過官網線上櫃台申辦e指即完成開戶，輕鬆投資美元、日圓、人民幣…等多達14種幣別，合庫外幣數位帳戶可辦理新臺幣50萬元以內臺外幣帳戶間轉帳、轉存外幣定存、購買外幣基金及外幣匯款轉帳等多樣化線上服務。

合庫數位存款持續推出各種優惠，包含跨行轉帳手續費減免次數、限額優惠活存利率、基金單筆、定期定額、外幣匯款手續費及申辦信用卡加碼禮等優惠，於線上結匯享有美元、日圓、人民幣…等多種幣別加減碼匯率優惠，今年將再推出「利利可數」外幣定存優利及不定期舉辦外幣快閃優利以回饋廣大客群，加惠沒時間跑銀行的上班族。

(時報資訊)