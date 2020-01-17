中華電信(2412)學院與國立虎尾科技大學簽訂合作意向書，雙方將在5G智慧製造產業技術場域建置、無人機及農業科技應用相關研發與培訓，加速並共同布局無人機考照及場域建置、自駕車應用與人才培育事宜，包含碩博士產業專班、共同建置產業學院及相關課程開設等，以強化雙方合作與交流機制，結合產學界共同創造多元創新應用新市場。

中華電信學院洪維國院長說，為擴展5G應用商機，中華電信學院積極扮演產官學研交流平台角色，建構成為5G應用培訓、試驗及垂直展示場域，歡迎產官學研各界善用中華電信學院平台，共同攜手邁向5G新世代。

虎尾科大覺文郁校長指出，促使技職教育與5G行動通訊結合，培訓未來5G相關技術專才，推展產學合作教學與實務訓練，落實學用合一與對焦企業之目標，藉由5G技術與智慧製造技術與本校智慧製造技術及航太維修科技和無人機優勢，並可結合該校新成立農業科技系在農業科技應用等各領域，透過場域建置培養學生進行智慧製造技術累積，協助考取無人機產業應用相關執照，以及與中華電信學院合作開設相關5G、大數據、人工智慧課程，將可大幅提升學生未來職場就業能力。

(時報資訊)