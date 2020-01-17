台灣世界展望會透過「10000個紅包‧10000個契機」募集紅包祝福，邀請社會大眾一同分享關懷、送出平安的祝福。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會透過「10000個紅包‧10000個契機」募集紅包祝福，邀請社會大眾一同分享關懷、送出平安的祝福。（展望會提供／林良齊台北傳真）

年節將至，然而對於許多因突然遭逢重疾或意外變故的打擊，導致家庭經濟與生活陷入困境的特殊景況家庭而言，「過年」反倒帶來莫大的壓力。如小學四年級的阿翔媽媽帶著孩子離開酗酒的丈夫，擔任食品廠作業員維持家庭生計，但在去年10月遭老闆解雇，突然失業的衝擊，首先影響孩子們的三餐及落腳處，心急如焚的母親為此焦慮不已，所幸展望會提供扶助金，得以度過難關。

兩年前，印尼籍的阿翔媽媽帶著當時就讀小四的阿翔與妹妹離開酗酒及家暴的父親，並在食品加工廠當作業員維持家計，但在去年10月，工廠無預警的裁員，母親頓時失去固定收入，只能靠零星的臨時工維生。母親因擔憂影響孩子的學習心情，故隱瞞著失業的狀況不告訴孩子；然而阿翔和妹妹看見媽媽經常不吃晚餐、家中每天晚餐總是白粥配肉鬆，但房東一再催繳逾期的房租，並要求搬離，眼看一家即將無處可住，孩子可能遭受安置而面臨家庭拆散的危機，心急如焚的母親遂鼓起勇氣向台灣世界展望會求助。

台灣世界展望會提供特況扶助金，紓解阿翔一家迫在眉梢的壓力得以紓解，也在社工員陪伴下，嘗試與房東討論以臨時工收入分期繳納房租，解決居住問題，母親更運用特況扶助金，讓阿翔兄妹逐漸從消瘦變得健康，自己也不至一味捱餓。

另，就讀國中的小柚來自單親家庭，父親是家庭唯一的經濟支柱，也負擔4名孩子的照顧責任。父親從事修車工的收入微薄，所得扣除必要開銷，便無餘負擔租屋費用；幸而修車廠老闆願意出借廠房樓上的房間給小柚一家五口居住，讓父親在工作之餘，能夠就近照料孩子。但去年小柚的父親檢查出罹患鼻咽癌第四期，使家中主要收入被迫停擺，一家陷入生計中斷的危機。

台灣世界展望會社工員在了解小柚的家庭狀況後，及時提供特況家庭扶助金，紓緩家庭經濟困境，讓孩子們的日常生活得以安頓，父親也能安心接受治療；社工員也定期前來訪視、關懷父親與孩子們的生活需要，協助連結急難資源，支持一家人走過最辛苦的時期。

台灣世界展望會在2019年度，陪伴遭逢意外變故的特殊景況家庭度過最艱辛的時刻，共計服務逾9000人次，台灣世界展望會透過「10000個紅包‧10000個契機」募集紅包祝福，邀請社會大眾一同分享關懷、送出平安的祝福，相關資訊請洽愛心專線：02-2175-1995。

(中時 )