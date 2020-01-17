台積電(2330)昨日法人說明會釋出樂觀訊息，第1季營運表現可望淡季不淡，比上季高峰季減僅約1.3%，全年營運也將恢復高成長動能，年增率預估超過17%。台積電今日開低0.5元為334元，至今多在平盤附近狹盤，股價對法說利多反應平靜。

台積電ADR周四收58.75美元，上漲0.36美元或0.62%，折合新台幣每股約352元。台積電周四收在334.5元，外資在封關前的本周四持續賣超台積電24571張，連兩日共計賣超42475張。

台積電上季交出創新高的成績，去年第4季營收達新台幣3172.37億元，第4季毛利率突破5成，達50.2%，較第3季拉升2.6個百分點，稅後淨利1160.35億元，同創歷史新高，每股純益4.47元。台積電2019年總營收約1.07兆元，年增3.7%，續創歷史新高；全年平均毛利率46%，下滑2.3個百分點，稅後淨利3452.64億元，年減1.7%，每股純益13.32元。

台積電對今年看法非常樂觀，第1季在5G手機需求強勁支撐，單季營收預估在102億至103億美元，比上季高峰103.9億美元，季減在2%之內。台積電看好今年全球半導體與晶圓代工業好轉，晶圓代工業今年將成長17%。台積電預期今年營運表現將持續超越晶圓代工業水準，公司全年營收將成長超過17%，續創歷史新高，並是6年來最大增幅。

除先進製程外，台積電客戶對特殊製程需求也相當強勁，台積電今年資本支出將達150億至160億美元，續創歷史新高，其中約80%用於3奈米、5奈米與7奈米等先進製程技術，其餘20%用於先進封裝、特殊製程技術。

台積電也再度聲明，台積電赴美設廠仍在評估中，目前尚無具體計畫，將依客戶需求考量。美國政府加強對華為出口管制也尚未確定，台積公司會受影響的說法為不正確的訊息。

(時報資訊)