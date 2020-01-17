直播媒體與社交娛樂影音集團M17集團宣布在集團生態系統整合下，目前超過3萬名簽約的內容創作者已透過集團旗下直播平台獲得突破價值5億美金的虛擬禮物。展望2020年，M17集團目前在日本和台灣已擁有超過65％的直播市場占有率，今年將透過深化多元內容及整併其他平台的策略方向加速集團成長，以及再深化於亞洲的經營，並繼續拓展到香港、美國、中東等國際市場，進而擴大海外佈局。

除了持續朝多元化直播內容發展，自2020年1月1日起，M17集團旗下多平台包括17 Media、17 Live、MeMe Live和LIVIT等推出可跨平台使用的通用虛擬點數。透過建構跨平台的通用虛擬點數，可有效統整集團內各品牌的支付方式，提供更方便的娛樂和社交選擇給旗下眾多的簽約內容創作者及用戶，相信未來也會在集團營運上發揮成本優化的成效。這是M17集團的階段性整合計劃的第一階段，「只需登入一次，即可用統一的虛擬點數在我們的生態系統中使用」，未來該計劃將會深入應用於M17集團的更多平台與服務、用戶和股東們的生態系統中。

此外，M17集團旗下的直播電商服務也快速成長，看好直播、社群互動與電商服務整合，M17集團旗下「HandsUP舉手直播電商」自2019年4月上線以來，擁有近7,000名商家，更進一步將市場擴展到了日本、泰國和越南。

(時報資訊)