世界棒壘球總會（WBSC）公布今年度最新棒球世界排名，中華隊在去年拿下U12、U18世界盃以及亞錦賽的冠軍，以及12強賽奪下第5史上最佳成績後，進帳不少積分，排名雖仍持平第4名，不過已逐漸拉近與第3名韓國的距離，而日本則是男子、女子棒球皆排名第一，台灣女子棒球則持平第3。

棒球世界排名是依照4年內由WBSC認可的國際賽事中，各國使用積分系統所計算的排名，中華隊在去年拿下U12、U18世界盃冠軍，分別獲得345、575分的積分，亞錦賽冠軍則獲得120分，且12強賽奪下第5名一次就進帳807分。

總計台灣男子棒球積分4352分，排名維持第4，不過也僅差排第3的韓國270分，比去年差距1418分縮減不少，是自2014年以來，兩國差距最近的一次，因此台灣在近年排名超越韓國並非不可能，不過韓國也僅落後第2的美國54分，頗有「超美趕日」的企圖。

棒球世界排名前4名依序是日本、美國、韓國、台灣，排名都沒改變，原本第5的古巴在去年表現不佳，一路退到第8名，墨西哥則上升至第5，與台灣差距還有977分。攤開排名來看，前12名的國家並沒有改變，只有排名有變化。

此外今年共有10個新國家進入排名，有7個是來自非洲，目前共有多達85國，說明了不少國家正嘗試棒球這項新運動。

(中時 )