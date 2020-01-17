摩根士丹利（Morgan Stanley）上季獲利意外強勁並上修業績目標，周四股價大漲6.63%，收在56.44美元，帶領標普500指數衝破3,300點大關。

大摩周四公布2019年第四季營收年增27%，為108.6億美元，超出分析師預估的97.1億美元。獲利大幅成長46%，為22.4億美元，為每股盈餘1.30美元，優於分析師預測均值0.99美元。

大摩規模最小的投資管理部門表現超出預期最多，該事業營收較年增近1倍，達到13.6億美元，遠優於市場預估的7.83億美元。

大摩執行長James Gorman表示，2019年第四季公司各事業部門均實現強勁的業績，整體營收連續第4個季度超過100億美元，使全年營收和淨利均創下記錄。這樣一致性的表現達到了所有設定的績效目標。

大摩2019全年營收為414億美元，淨利為90億美元，每股盈餘為5.19美元，表現均優於2018年。此外，大摩為未來兩年和以後的支出控制、股本報酬率和財富管理獲利設定更高的目標，亦令分析師為之振奮。

(時報資訊)