NB電池模組廠—順達科技(3211)2019年稅後盈餘8.27億元，為103年以後新高，每股盈餘為5.61元，順達科積極佈局非IT產品，在電動自行車陸續接獲新客戶訂單及資料庫中心BBU出貨穩定成長下，順達科今年營運不看淡，順達科表示，公司不追求營收成長，希望藉由非IT產品比重拉升，讓公司獲利更好。

儘管NB及平板市場趨於飽和，日韓電池模組廠淡出3C市場，轉向電動車相關應用，新普科(6121)及順達科在NB及平板市佔率逐步提升，加上兩家公司在非IT領域佈局進入收割，讓兩家公司2019年業績無畏中美貿易戰影響表現不俗。

順達科自結2019年第4季合併營收為46.39億元，營業淨利為2.78億元，稅前盈餘為3.15億元，稅後盈餘為2.51億元，單季每股盈餘為1.7元；累計2019年合併營收為177.8億元，營業淨利為8.84億元，稅前盈餘為11.57億元，稅後盈餘為8.27億元，每股盈餘為5.61元。

順達科表示，公司近幾年營運重心放在非IT產品，目前電動自行車陸續有新客戶專案，在儲能系統BBU部分，公司電池模組搭配電源供應器大廠出貨給歐美大型品牌廠資料庫中心，隨著新客戶及新產品佈局逐步發酵，以及公司導入自動化產線效益顯現，期待能讓公司獲利更好。

在2019年財報出色下，順達科今天盤中股價強勢大漲，創下2019年11月29日以後新高價。

(時報資訊)