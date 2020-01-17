台積電(2330)昨(16)日舉辦法說會，宣布上調今年資本支出金額到150至160億美元之間，高於去年的150億美元，連續第二年改寫新高紀錄。去年下半年在台積電調升資本支出帶動下，多數設備及工程廠商營運逐步增溫，今年上半年可望延續熱度，今早包括家登(3680)、京鼎(3413)、弘塑(3131)、帆宣(6196)、漢唐(2404)、亞翔(6139)等全數開高歡慶。

台積公司周四指出，今年資本支出上看160億美元，其中80%用於3米、5奈米、7奈米等先進製程技術，10%用在後段先進封裝、光罩，10%用在電源管理IC等特殊製程。

台積電今年上半年正式量產5奈米，將全面且大量導入極紫外光(EUV)技術，供應鍵之一的EUV光罩盒生產廠商家登今年EUV光罩盒出貨預估將倍數成長，營運比去年更為強勁。

先進封裝設備廠弘塑(3131)去年下半年營運逐季向上，今年在台積電調升資本支出可望持續提升需求，為公司提供成長動能。

京鼎為美系大廠應材的合作供應商，主要提供晶圓設備模組，亦可望受惠台積電擴大投資先進製程晶圓廠。京鼎去年下半年營運加溫，今年上半年持續熱度，今年全年業績將重返成長的軌道。

此外，帆宣(6196)以及工程廠商漢唐(2404)、亞翔(6139)目前訂單能見度高，今年營運均可望比去年成長。

(時報資訊)