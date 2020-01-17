需求不佳，周四BCI海岬型運費指數跌逾10%；因海岬型船舶運輸需求不佳，以及較小型船舶運輸活動不如預期，進而打壓BCI運價指數跌逾10%；終場波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)持平，收作768點；海岬型運費指數(BCI)下跌94點，或跌10.7%，收盤784點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)續漲34點，收作859點，漲4.1%；超輕便極限型運費指數(BSI)持平，收作559點。(商品行情網)

(時報資訊)