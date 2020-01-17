隨著中美簽訂第一階段貿易協議，加上地緣政治局勢趨於穩定，亞太經濟增長預期從去年四季度的5%，到今年四季度加速至5.5%。瑞銀財富管理投資總監辦公室調高大部份亞太貨幣預期，人民幣目標從原來全年的7.0調高至上半年的6.8，到下半年進一步增強至6.7。

瑞銀指出，在過去15年，當亞太經濟動能比美國要好，亞太貨幣即期匯率（相對美元）當年上漲0%至4%。當前，中國作為許多亞洲國家的最大貿易夥伴，人民幣轉強有利於亞太貨幣，預期亞太貨幣（相對美元）今年平均有低至中單位數增長。

亞太貨幣中，去年瑞銀偏好印度盧比及印尼盾等高息貨幣，以及部份相對價值型貨幣。隨著今年經濟前景好轉，瑞銀認為去年表現落後的週期型貨幣，如人民幣及韓圜，今年即期匯率的潛在回報具吸引力。然而，當考慮到利率因素，印度盧比、印尼盾及菲律賓披索等高息資幣籃子繼續不容忽視。

(時報資訊)