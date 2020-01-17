台股即將封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，2020年農曆封關日為1月20日，距離台股封關還有1個交易日，群益投信表示，現階段台股農曆年前重大下跌風險低，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，投資人不必過度擔心，台股後市仍可期，短期若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，統計台股2010年至2019年資料，台股以封關日來看，當天上漲機率是八成，不過可能也因為封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.1%，而開紅盤的機率為七成，平均漲幅0.62%，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益長安基金經理人王耀龍指出，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，仍是有題材且評價低的中小型績優股將率先攻擊，高檔之中小型個股則將呈現震盪加劇，建議部局績優的中小型個股。投資上可多加注意今年有成長的殖利率高個股。記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業也傳出谷底翻揚的好消息，近期菲律賓火山爆發，被動元件大廠Murata、SEMCO都有生產線在火山30公里以內，後續可以觀察對MLCC供需的影響。選股上，市場資金往2020年的趨勢股、低基期有轉機類股前進。市場對於2020年展望具題材與成長空間個股將有調升評價空間。

(時報資訊)