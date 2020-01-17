去年獲利營收及獲利同步創下歷史新高的連接器廠—優群(3217)今年可望再戰新高！受惠於DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線同步成長，優群樂觀看待今年營運，優群總經理劉興義表示，今年營收會比去年好，法人預估，優群去年每股盈餘可望逾5元，今年營收可望較去年兩位數成長，獲利亦可望再創歷年新高。

優群站穩DDR(So-DIMM與LongDIMM)及M.2等 I/O系列產品後，加快腳步佈局Type C、RF及Pin Series端子系列等不同應用產品，其中全金屬沖壓件的端子系列產品在2019年順利取代日商，成為美系品牌大廠智慧型手機MPI模組上連接器供應商，成為優群去年業績大躍進的主要推手。

受惠於五大系列產品出貨暢旺，優群2019年合併營收為21.91億元，年成長23.28%，公司2019年前3季合併毛利率為41.9%，年增2.93個百分點，稅後盈餘為3.04億元，年成長32.75%，由於第4季合併營收維持高檔，法人預估，優群去年每股盈餘可望達5.2元到5.4元。

展望今年，就各產品來看，劉義興表示，今年主要成長動能來自於DDR系列的LongDIMM，由於DDR4世代，LongDIMM製程是DIP與SMT並存，但因DIP製程單價低且供應者多，公司較少著墨，不過由於DIP製程的高頻性能比較好，因此在DDR 5世代，基於高頻及體積考量，製程可望全數轉換為SMT製程，公司因具自動化生產優勢，且新製程僅有優群在內的兩家供應商獲准，讓公司成為受惠者。

據了解，優群LongDIMM 已於去年獲緯創(3231)DeskTop產品採用，亦已通過廣達(2382)、Super Micron、英業達(2356)等伺服器代工廠認證，預估LongDiMM將搭M.2平台導入新客戶及新市場，從NB跨入伺服器及主板領域，隨著轉換潮啟動，今年起出貨將會放量，對優群今年營收及毛利率將有正面的助益。

在Type C方面，由於高階市場接口採Thunderbole規格Type C模式，因此需先取得英特爾Thunderbolt的認證，優群經過一年左右努力，於2018年底順利通過Intel認證，成為少數可以供應產品廠商，但因客戶認證及導入速度不如預期，佔公司2019年營收比重僅有3%，不過隨著客戶逐步導入，可望加速Type C產品出貨，預估今年Type C營收佔比可望提高至10%。

成為2019年優群業績最大亮點的Pin Series端子產品部分，據了解，優群端子產品主要是應用在美系手機客戶的UWP及WiFi兩個模組，分別出貨給三個供應商中的兩家，由於原預期將成為第2家供應商的廠商產品無法達到預期供應量，致使優群在美系手機客戶產品供貨佔比達70%，儘管今年美系手機客戶新機規格尚未確定，但因舊機持續銷售，且有些機種將會沿用，優群預估，今年此項產品營收貢獻可望維持去年水準，甚至微幅成長。

至於RF產品方面，優群受惠於中美貿易戰轉單效應及搭配IC設計廠業績水漲船高，出貨穩定成長，今年在導入量產專案放量下，預期RF相關產品營收可望進一步攀升。

去年優群DDR系列、應用於NB及主機板的M.2系列、Pin端子系列、Type C及RF產品佔營收比重分別為45%、35%、10%、3%及5%，隨著新產品出貨放量，預估今年各產品佔比分別為40%、35%、10%、10%及3%。

(時報資訊)