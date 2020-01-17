曾薏蘋／台北報導

蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」時強調，持續強化國防能力，讓國人對國軍有信心，看見國軍對「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的決心。

國防部常務次長徐衍璞將參謀本部副參謀總長執行官，同時晉任陸軍二級上將；總統致詞時表示，今天是徐衍璞中將晉任上將的授階典禮，首先要向徐上將表達肯定與祝賀。徐上將是第一位具有原住民血統的上將，不但努力工作，更不放棄學習，堅持不懈，考上淡江戰略研究所博士班。這種精神值得國軍弟兄姊妹們效仿。

總統提到，徐上將除了自我精進，也提攜後進，常常送書給部屬，鼓勵閱讀和充實能力，是一位為國軍培育人才的好將領。這次的拔擢晉任，就是肯定徐上將在職務上的卓越表現，以及對國軍的貢獻，這也代表徐上將在未來將要扛起更大的責任。

總統說，相信各界都看到，近年來，中共持續透過外交脅迫、軍事威脅以及滲透等方式打壓臺灣，分化國人、打擊民心士氣，弱化中華民國臺灣主權。我們除了團結國人，一致對外，更要持續強化國防能力，讓國人對國軍有信心，看見國軍對「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的決心。

總統期盼，未來，徐上將能夠秉持初衷，為國家貢獻更多心力，讓國軍戰力能夠更加堅強，守護國家。她相信，所有的族人也一定會以他為榮。

最後，總統再次對晉任的徐上將表達祝賀和嘉勉，也向徐夫人致上敬意和感謝。她說，因為徐夫人的支持，才能讓徐上將沒有後顧之憂，在崗位上盡心盡力，守護國家。「中華民國加油、臺灣加油」。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副部長張哲平、張冠群、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、海軍司令劉志斌、空軍司令熊厚基及國防大學校長王信龍等均在場觀禮。

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