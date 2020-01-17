鴻海（2317）宣布攜手飛雅特克萊斯勒汽車（FCA），擬設立合資公司開發生產電動車、經營車聯網業務，實踐集團揭露的數位轉型升級計畫。今（17）日股價聞訊開高後放量穩揚，最高勁揚2.67％至92.4元，登近1個月波段高點，在權值股中表現強勁。

截至9點50分，鴻海維持逾2％漲幅，成交量已突破3.42萬張，較昨日1.92萬張大增逾78％。三大法人10日起轉為偏多操作，近5日合計買超鴻海達2萬8747張，其中外資買超達3萬3058張最多，投信則賣超419張、自營商則賣超達3892張，呈現土洋對作態勢。

鴻海16日晚間宣布，將與飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立合資企業，集團直接或間接控股的子公司，將與飛雅特克萊斯勒汽車協議設立雙方分別持股50％的合資公司，其中鴻海對此合資公司的直接持股將不超過40％。

鴻海表示，合資公司將匯集雙方在汽車設計、機構工程、生產製造及行動軟體技術領域的能力及優勢，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務，雙方將設立共同辦公室，初步計畫在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來可能用於出口。

鴻海指出，汽車產業正面臨新技術帶來的破壞式創新，鴻海正掌握此一契機，憑藉在資通訊產業的專業知識領域，協助傳統汽車產業提升到下一階段。對鴻海而言，這是個轉型升級契機，希望擴大在汽車領域的研發設計及製造。

去年11月中舉辦的法說會中，鴻海董事長劉揚偉已揭示，將鎖定進軍電動車、數位醫療、機器人等3大市場發展。此次與飛雅特克萊斯勒汽車合作，有助於集團加速跨入EV電動車領域步伐，未來在適當時機將對外界進一步說明雙方合作成果。

鴻海2019年12月自結合併營收5395.07億元，月減10.48％、年減12.89％，降至近4月低點。不過，第四季合併營收1.73兆元，季增25.52％、年減4％，站上全年高點、改寫歷史次高。累計全年合併營收5.33兆元，年增0.82％，續創歷史新高。

鴻海先前法說會中指出，將透過3階段數位轉型升級，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術，目標3～5年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

(時報資訊)