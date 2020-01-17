受惠於科技股走強、零售銷售數據樂觀，以及摩根士丹利業績報喜，隔夜美股收高，標普500指數首次漲破3300點大關，受此提振，周五香港恆生指數開漲0.36%，為28988.16點。國企股(H股)開漲0.39%，為11372.22點。創科實業漲逾3%，領漲藍籌股。

(時報資訊)