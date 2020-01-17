泰安鄉觀光地區急診醫療站提供在地最即時的醫療救護。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

農曆春節即將到來，大千醫院提供山地偏鄉醫療，17日宣布「泰安鄉觀光地區急診醫療站」不打烊，自1月23日（小年夜）早上7時至1月29日（初五）晚上7時，提供內、外科門診及24小時緊急醫療服務，守護民眾就醫需求。

連續假期，民眾總喜歡安排出遊行程，若遊玩地點是在山區，又碰到身體不適或受傷，常因地處偏遠、醫療資源不足，而延誤病情。

泰安鄉是苗栗觀光熱點之一，大千醫療團隊為照顧遊客的健康，宣布泰安鄉觀光地區急診醫療站，將從1月23日早上7時至1月29日晚上7時，提供內、外科門診及24小時緊急醫療服務。

大千醫院指出，泰安鄉觀光地區急診醫療站因設在觀光區，常協助到許多外地來的遊客，去年過年1名30歲的游姓男子從彰化到泰安遊玩，晚上和朋友點仙女棒慶生，不小心右手腕燒傷，所幸醫療站的醫師即時處理，才沒有造成更嚴重的傷害。

另名來自新北市的吳姓男子，暑假到泰安遊玩，不慎被青竹絲咬傷，經醫師施打蛇毒血清後，立即轉診至急診室進行後續治療，當天即順利出院返家。

大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，大千從2006年開始，在錦水溫泉飯店旁成立泰安鄉觀光地區急診醫療站，由醫師及護理人員於假日輪值，提供看診服務，山地偏鄉醫療原就缺乏，醫療站的設立至今已服務逾5000人次，今年春節一樣不打烊，讓偏鄉醫療服務不中斷。

(中時 )