隨著供需改善，回到健康的狀態，今年記憶體市場回升之態勢底定，DRAM及NAND Flash價格均看漲，威剛（3260）、十銓（4967）、廣穎（4973）等記憶體模組廠對2020年營運展望樂觀，股價也持續衝刺。

今年以來DRAM模組及NAND Flash終端產品現貨價持續上漲，與記憶體顆粒合約價之間的溢價差持續擴大，包括威剛等均可望受惠，第一季也可望隨著記憶體市況淡季不淡，今年有好的開始，全年業績並進一步成長。

威剛董事長陳立白就指出，NAND Flash市況持續樂觀，現貨價及合約價陸續落底，市場需求明顯提升，NAND Flash價格穩健向上的格局將更加確定。DRAM方面合約價低點已現，現貨價未來亦可望持穩發展。

十銓去年下半年業績逐步回溫，對第一季展望正面看待，今年營收並將衝刺史上高峰。十銓今早股價一度攻上36元新高。另外，廣穎電通(4973)、宇瞻(8271)、品安(8088)等今年亦可望隨著記憶體市況回溫而受惠，股價表現強勢。

(時報資訊)