衛福部通過《特管法》修正條文一年多來，共有100多件細胞治療申請案，迄今已通過14件，讓癌友獲得一線生機。根據衛福部統計資料，國內有逾10萬名新發癌友，約2萬名為癌末患者，以每人每年單次治療費用50萬元至100萬元計算，保守估計台灣癌症細胞治療市場規模約100億元至200億元。

另據英國研究調查機構Evaluate Pharma預測，免疫療法的市場規模今年將達到1500億美元。至於醫美部分，根據印度研究調查機構Market Research Future分析，2023年全球整型手術市場，將有近220億美元的規模。

訊聯生技總經理劉天來認為，《特管法》為生技業帶來利多，商機可期。（圖／黃威彬攝）

談起風濕免疫，劉天來說：「退化性關節炎是全球最常見的關節疾病，就美國關節炎基金會估計，2050年前至少影響1.3億人；而據衛福部統計，台灣膝關節退化的盛行率約15%，也就是350萬人飽受關節疼痛之苦。若一般疾病也開始有案件通過《特管法》，生技業的商機更是可期！」

「《特管法》通過，等於啟動台灣第三波醫療革命！」擁有25年細胞治療經驗，累積逾700個案例的醫師林成龍，是「沛爾生醫」創辦人，他表示：「過去亞洲地區僅有日本開放細胞治療，估計近10年約有上千位國人，飛到日本接受治療；《特管法》開放後，病患不用承受長途奔波和語言不通的不便，在台灣就能接受治療。」

台灣約有350萬人飽受關節疼痛之苦，《特管法》的通過，提供病患多一個治療選擇。（圖／鄭清元攝）

(中時電子報)