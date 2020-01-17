1.台積電(2330)：昨法說公布亮眼成績單與Q1樂觀訊息，惟外資擴大賣超，今早股價以334元開低後，貼近平盤整理。

2.瑞耘(6532)：今年營收戰新高，外資持續偏多操作，加上線型上揚，今早放量攻上漲停43.45元，續登波段新高。

3.銘旺科(2429)：列注意股，公布去年每股虧損3.01元，今早多頭熱情不減，股價強攻漲停51.3元。

4.順達(3211)：去年每股賺5.61元，創5年新高紀錄，不畏昨外資轉賣超，早盤爆量強漲逾8%。

5.三商壽(2867)：去年稅後淨利54.2億元創新高，今日開盤約50分鐘即衝出逾1.1萬張大量，股價大漲逾5%、達12.45元，飛過月線。

6.瑞昱(2379)：強攻WiFi市場，出貨唱旺，獲外資持續買超，早盤放量漲近4%。

7.精材(3374)：今年營運續看升，昨獲三大法人聯手買超1882張，帶動早盤股價續漲逾3%。

8.群創(3481)：近三個交易日遭外資累計賣超88258張，惟發ECB帶入3億美元，要撐過這一波面板寒冬，早盤股價上漲1.5%反應。

9.泰鼎-KY(4927)：三大法人連兩日攜手擴大買超，早盤股價突破50元關卡，登近4月波段高點。

10.鴻海(2317)：集團版圖擴張，擬攜手飛雅特克萊斯勒打入電動車市場，股價攻高2%來到92.4元。

11.帆宣(6196)：台積資本支出飆高，半導體設備商享受商機，揚升逾3%。

12.信紘科(6667)：半導體產業復甦為今年營運加分，股價持續反彈，今早強拉半根漲停板。

13.統一(1216)：農曆春節帶旺營運，多方成功突破75元上方反壓後繼續攻高，創2個多月高點。

14.復盛應用(6670)：績優吸引買氣，漲幅達3%，成功站上200元。

15.智崴(5263)：再添新客戶，今年營運高飛，股價盤堅走揚1%。

16.達爾膚(6523)：買盤點火，早盤放量上攻4%，觸及百元大關。

17.毛寶(1732)：武漢肺炎疫情升溫，防疫概念股戒備，晨盤一度攻上漲停，登上3年高峰。

18.大學光(3218)：獲外資升評，連4日買超相挺，早盤放量大漲6%，衝破80元逾10年高價。

19.合勤控(3704)：延攬思科大將田瑛睿，加快布局通路，搶食中小企大餅，激勵晨盤價量俱揚大漲4%，挺進月線與季線。

20.恆大(1325)：防疫概念股人氣高漲，早盤挾量衝高6%，改寫2年高價。

21.亞獅康-KY(6497)：買盤拉抬，晨盤衝高7%，收復月線。

(時報資訊)

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