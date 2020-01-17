香港天后鄧紫棋日前宣傳新專輯時，突然想起過往失戀經歷，當場情緒激動；她說，「當時是迫不得已分開，我現在哭不是還沒療完傷，只是心疼當下的我。」而他的造型師男友Mark Ngai也在台下默默守護著鄧紫棋，做她背後的男人。

鄧紫棋日前在新專輯《摩天動物園》搶聽會時突然淚崩，「感情絕對是打擊到我的一個東西，錄這首歌我想起了很多過往；這幾年真的太多事情發生了，經歷了感情挫折、舊東家的合約糾紛，但很謝謝在我身邊為我擔憂、緊張的人。」

鄧紫棋造型師男友Mark。（圖／讀者提供）

走過風風雨雨，現在鄧紫棋身邊有個貼心的男友。造型師男友Mark Ngai是富二代，身家豐厚，但甘願做鄧紫棋背後的男人。

港媒拍到，鄧紫棋緊貼男友身旁，將鴨舌帽刻意壓低遮臉；即使鄧紫棋自己獨自逛街，男友總是站在離她3公尺範圍緊盯，待她買完戰利品後，將東西攬在手上，完全不讓鄧紫棋提重物，相當體貼。

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(中時電子報)