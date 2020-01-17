裕民航運與日本住友商社簽署日本大島造船廠總共4艘，含建造2艘及附加2艘選擇權的100,000DWT散裝貨輪建造合約，2艘已簽約的船舶約斥資22億元。隨著高效智能、環保節能及符合各項現代化需求功能船舶的加入，本公司目前自有營運散裝船隊平均年齡5.6年，遠低於全球散裝船隊平均年齡10.2年。

簽約儀式由遠東集團徐旭東董事長親自主持，與住友商社本部長輔佐白石浩(Hiroshi Shiraishi)、大島造船所代表取締役社長平賀英一(Echii Hiraga)簽訂新船建造合約。簽約典禮在日本台灣交流協會台北事務所星野光明(Mitsuaki Hoshino)首席副代表見證下，順利圓滿完成。

隨著造船技術提升，為強化營運效率，訂製節能環保船型，增加船隊競爭力，自2012年以來，本公司已淘汰老舊船舶，並加入32艘高效能環保新船，目前在建船舶尚有2艘（中國建造之2艘325,000 噸級 VLOC），預計於2020年陸續完成交船，節能船舶載重噸比重高達八成，相較於其他競爭者，保有差異化優勢與競爭力，持續提升經營績效與獲利。

除擴大船隊規模，裕民也致力於拓展新的營運策略與商機，本次簽約的100,000DWT散裝貨輪，規格船長約235公尺，船寬約40公尺，載重噸100,000公噸，除了延續裕民堅持的節能環保概念建造，更增加智能化的比重，有利於透過船聯網管理，提升故障排除速度，降低故障率及提升營運效率。

由於船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本也相對降低，又針對現在船舶偏向低速航行營運的特性，對船型在低速航行區域予以優化，降低油耗，駕駛台採最新狹長流線設計，降低風阻，並設有加裝脫硫塔選擇性設計，充分掌握船舶未來化設計重點，將有利在低硫油公約實施後，增加競爭優勢。

(中時 )