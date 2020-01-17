海外華裔青年英語服務營17日舉辦成果發表會，參與的6校小朋友表演健身舞。〔謝明俊攝〕

海外華裔青年英語服務營17日舉辦成果發表會，縣長徐耀昌親自體會闖關遊戲。〔謝明俊攝〕

海外華裔青年英語服務營17日舉辦成果發表會，外籍教師設計趣味遊戲給小朋友體驗。〔謝明俊攝〕

海外華裔青年英語服務營17日舉辦成果發表會，外籍教師設計趣味遊戲給小朋友體驗。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府受教育部委託辦理「南半球地區海外青年英語服務營」，至今年已邁入第5屆，服務志工也增加到32人，這些志工來自紐西蘭、澳洲及阿根廷等地，與縣內264位國中小學生進行多元化、趣味化英語教學活動，維期2周的營隊活動，讓本地學子能了解各國文化差異，縣長徐耀昌也在17日上午參加成果發表會中，肯定「創新、求變、接地氣」的理念，打造更好的英語學習環境。

南半球地區海外青年英語服務營，是由教育部委託苗栗縣政府所舉辦，請來國外華裔的志工，以多元化、趣味化的英語教學活動，教導縣內國中小學生英語，每次營隊維期2周，讓本地的小朋友們能透過活動了解各國文化差異，打開國際視野。

今年的國際志工人數已增加至32人，分別來自紐西蘭、澳洲、及阿根廷等國家，這次縣內學校共有6所被挑中參與英語服務營，並結合縣內外籍英語教師，來替小朋友營造快樂的英語學習營。

17日上午，苗栗縣政府教育處在新港國中小舉辦成果發表會及英語嘉年華活動，縣長徐耀昌親臨參與，並與這些年輕志工們一起開直播，期望透過創新的思維將志工與縣外籍英語老師溝通互動，激盪出國際文化交流及英語學習的友善環境。

(中時 )