美股消息面：

1.美中兩國正式簽署首階段貿易協議，以及美國參議院通過《美墨加協議》，周四紐約2月期油收漲71美分或1.2%，為每桶58.52美元，盤中最高升至58.87美元。倫敦布蘭特3月期油收漲62美分或1%，為每桶64.62美元。

2.美國商務部公布，去年12月零售銷售額月增0.3%，符合市場預期。排除汽車的零售銷售額月增0.7%，優於市場預估的月增0.5%。

3.美國商務部公布，受銷售反彈影響，美國去年11月企業庫存月減0.2%，創下逾兩年半來最大跌幅。11月企業銷售額反彈0.7%，創下8個月以來最大增幅。

4.美國費城聯準銀行1月製造業指數升至17，遠超出市場預期的3.8。

5.美國勞工部公布，上周（截至1月11日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少1萬人，為20.4萬人，少於市場預期的21.8萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為21.625萬人，較前一周減少7750人。截至1月4日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少3.7萬人，為176.7萬人，高於市場預期的175萬人。

(時報資訊)