仁寶(2324)昨天旺年會，三巨頭董事長許勝雄、副董陳瑞聰、總經理翁宗斌，信心喊話，今年台灣受惠於全球經濟的回溫，仁寶2020年的非PC產品仍將有2位數的成長。仁寶的產品結構持續調整，而獲利模式也在AI導入下，增加軟體的能量。整體而言，仁寶的營收可區分為4大區塊：一、NB(含iPad），二、非NB的3C如伺服器、智慧手機、智慧音箱、智慧手錶，三、醫療和AI，四、5G及車用電子。

翁宗斌表示，IDC預估今年全球筆電出貨量會衰退，英特爾CPU缺貨情況還在，缺貨至少到今年底，超乎市場預期。因此，仁寶保守估計今年筆電出貨量為持平，希望多做高階筆電，降低CPU缺貨影響，並專心改善效率，把獲利往上提升。

至於仁寶2020年的非PC產品持今年新增加Google智慧手機訂單，加上亞馬遜的智慧音箱，蘋果的Apple Watch等產品挹注下，將帶動仁寶2020年的非PC產品有2位數的成長。

醫療和AI，目前仁寶100%是硬體製造，將透過智慧醫療與AI等，往服務業發展，目前仁寶已投入幹細胞，腦波偵測，移動超音波等，將持續朝醫療與服務的方向發展。仁寶也和醫院合作，未來醫療結合AI和大數據，將是推動仁寶轉型的重要引擎。

在5G模組方面，仁寶投入5G的模組設計，是台灣最領先的，客戶包括中移動及中聯通等，目前仁寶的5G網通模組，除了賣給旗下智易(3596)與鋐寶(6674)，也與中國大陸的電信營運商合作。在車用電子方面，仁寶目前是做車用娛樂，通訊模組，ADAS感應器等產品。目前主要出貨給二線業者，等到有出貨實績之後，一線客戶就會來看工廠，未來將直接與一線客戶合作。

(時報資訊)