台積電(2330)看好今年全球晶圓代工業將大幅成長17%，遠優於去年的持平表現，台積公司表示除了先進製程7奈米需求續強，8吋晶圓需求也不差。台積電轉投資的世界先進(5347)今年也可望與台積公司同步為大成長的一年，首季營運亦不看淡，可望淡季不淡。

台積公司預期，2020年不計記憶體的半導體市場將成長8%，表現將優於去年衰退3%，晶圓代工業今年將成長17%，表現也將優於去年的持平。

8吋晶圓代工廠世界先進上季營收優於預期，本季可望持續受惠於驅動晶片、電源管理晶片、指紋辨識晶片等需求強勁，支撐第一季業績。

去年第四季，世界先進因年底出貨順暢，單季營收73.34億元，優於預期，今年新加坡新廠將正式加入營運，世界先進預估將新增產能逾15%，法人預估公司今年營收增幅可達二成，將創新高紀錄。

世界先進去年12月營收達26億元，比前年同期微增，創下15個月新高，月增率近15%，並帶動去年第四季營收超越財測目標。世界先進2019年第四季營收73.34億元，季增率約為2.9%。

展望2020年，因新加坡廠到位，世界先進單月產能將自原先的21萬片提升到24萬片，產能逐步到位，且隨著接單延續熱度，世界先進第一季產能利用率可望維持高檔，業績與台積電可望同步有不淡之表現。

(時報資訊)