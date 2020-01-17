緊接在美中兩國正式簽署第一階段貿易協議後，美國國會參議院周四以89票對10票表決通過《美國－墨西哥－加拿大協議》（USMCA），將送交川普總統簽署。

在川普簽署完成美方的立法程序後，僅待加拿大也批准，這份協議就會生效，取代先前的《北美自由貿易協議》（NAFTA），為川普的貿易成就再添一筆。

此前美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）曾表示，美加墨貿易協定將帶動美國國內生產毛額（GDP）多成長0.5%。

(時報資訊)