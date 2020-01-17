成大城管委會的年貨大街，邀請觀光局魚頭君玩偶與市警局警員玩偶一起參與活動。（程炳璋攝）

擁有1247戶的成大城集合式大樓是台南最大社區，47年前附近是元寶樂園所在地，社區管委會連續兩年自辦年貨大街，住戶有意打造商圈，重返元寶樂園興盛時的記憶榮景。

北區開元路上有一連串的集合式住宅大樓，以成大城社區的住戶最多，整棟大樓就擁有2000多名住戶，當地47年前曾是南台灣知名一時的元寶樂園，地方繁榮景象是附近居民的共同記憶，住戶有意透過打造媲美台北迪化街的自有商圈，回復兒時繁榮景象。

成大城社區管委會18、19日兩天要在大樓門口舉辦年貨大街，邀請勵馨基金會、家扶中心、喜憨兒庇護工場等公益團體設攤與警政單位宣導，並有黏土捏元寶活動，共有50個攤位，民眾購買500元以上年貨，還可摸彩。

成大城管委會副主委王佑文過去是伊甸基金會行銷公關，她這次回到台南老家，力推年貨大街，讓北區年紀大的長輩不必再跑到南區水交社或新化區老街採買年貨，未來朝商圈發展，恢復元寶里往日榮景。

(中時 )