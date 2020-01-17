華少發文。（圖／翻攝自Host華少微博）

高以翔去年錄製節目《追我吧》，不幸因心源性猝死，享年35歲，事發後浙江衛視全面終止《追我吧》錄製與播出，但主持人華少仍成為眾矢之的，有網友怪他第一時間沒告知真相，也有人要求他離開電視台，今(17日)華少透露收到恐嚇包裹，「裡面的東西讓我非常震驚和害怕」，他已為此報案。

高以翔去年11月赴寧波參加《追我吧》，過程中不幸過世，有參與節目的觀眾分享主持人華少為安撫觀眾，一度稱高以翔已恢復意識，但也有人說他眼眶泛淚、聲音顫抖，高以翔過世後，華少還被目擊到高以翔倒下的花壇弔唁，看似十分自責。

上月網上傳出，華少因此打算離開浙江衛視，他發文澄清：「離開並不是我選擇的方法」，今他再表示：「昨天陸續收到了兩份快遞，要求簽收人是我本人，並且主動抹去了寄件人信息。裡面的東西讓我非常震驚和害怕。這已經不是第一次了，無論是之前網絡上對我的誹謗，還是這種已構成侮辱和恐嚇的行為」。

華少指出，自己已報案希望揪出恐嚇他的兇手，他希望大家要保持理性，「我不希望我的沉默換來的是對惡行的縱容。針對我可以，涉及我的家人和我的生活，我絕不軟弱和後退。」網友回應：「這種事一定報警啊！不能忍，太可怕了」、「大家不要總是把生活的怨氣發洩別人身上吧」、「有病吧，跟主持人有什麼關係」、「為什麼有些人不去找浙江衛視的領導，找一個主持人」。

(中時電子報)