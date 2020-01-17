民眾將行車紀錄器影片貼上臉書社團，賈女駕駛藍色自小客車，剛上路就搖搖晃晃，右轉沒多久就撞上停在路邊的自小客車。（翻攝自FB社團「二林人的大小事」／謝瓊雲彰化報導）

彰化縣二林鎮16日清早發生一起車禍意外，37歲賈姓女子上午7點多疑似趕著出門上班，才開車剛起步上路，右轉沒多久就撞上停在右側路邊的另一輛小客車，車速雖然不快，卻疑似失去平衡而翻車，所幸車速不快，雙方駕駛皆無大礙，虛驚一場。

疑精神不濟 "撞車翻覆"四輪朝天。

根據行車紀錄器畫面，賈女駕駛藍色自小客車，從二林鎮長青路路邊起步時，就出現行車不穩狀況，不顧仍有直行車依然強行搶進道路，接著到十字路口右轉長安路，車子忽左忽右偏移，不到十公尺，3秒就撞上停在路邊的一輛自小客車，整輛藍色小車瞬間翻了個四腳朝天，而路邊小客車上的男駕駛，則被這突如其來的莫名一撞，嚇一大跳。

車禍影片被後方駕駛行車紀錄器錄下，分享到臉書社團「二林人的大小事」，引來居民和網友熱烈討論，「三寶王」、「駕照火雞換的？」「傻眼！」「竟然還記得打方向燈」懷疑駕駛是否喝醉、沒睡飽，或是彎腰撿東西才沒注意。

二林消防分隊指出，上午7點多獲報到場，女駕駛已經自行脫困爬出車外，自述背部疼痛、無外傷，為求慎重仍送醫檢傷，確認僅雙手與頸部有擦挫傷等輕傷，無大礙。

警方表示，雙方駕駛皆未酒駕。賈女就醫後回到警所說明，指稱事發當下只覺得有點恍神，等回過神來已經撞車翻覆，自己也不知道車禍過程是怎麼發生的；警方懷疑她是疲勞駕駛、精神不濟。男駕駛則表示，當時剛把車停妥在路邊準備要下車，沒想到突然就被撞上，嚇壞了！幸好還沒開車門下車，否則連人都被撞到。

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(中時 )