「以前病患接受細胞治療，不論有沒有成功，都要一次付清160萬元至200萬元的費用，《特管法》分段收費的規定，真的是給了病患保障。」中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心副主任張伸吉說。以該醫院來說，整個細胞治療療程約6個月，要打10針劑，總費用180萬元，第一階段會收取疫苗製作費15萬元，第一劑至第四劑各收20萬元，第五劑、第六劑再各收15萬元，第七劑至第十劑則各收10萬元，最後再收15萬元尾款。

中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心副主任張伸吉指出，《特管法》的分段收費規定，對病患提供了保障。（圖／黃耀徵攝）

「細胞治療在台灣還處於春秋戰國階段，主管機關採用高標準審查，也拉高了治療費用，一個療程超過100萬實在太貴了！希望未來政府能讓法規鬆綁，讓單一療程收費降到70萬元至80萬元，以造福更多病患，如此一來，台灣優異的醫療品質，很有機會吸引鄰近國家病患來尋求治療，推升台灣成為東南亞轉診中心。」林成龍分析。

林成龍指出，免疫細胞療法在國外已有20多年的歷史，並非新技術，他認為CAR-T（嵌合抗原受體Ｔ細胞）才是免疫細胞療法的主戰場，台灣醫療機構應把著力點放在發展CAR-T療法，才能在細胞治療的國際盃競賽中立於不敗之地。

(中時電子報)