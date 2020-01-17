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就算鵜鶘還等不到去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，但他們還有英格拉姆！鵜鶘17日靠著英格拉姆攻下生涯新高49分，其中包含延長賽讀秒階段4罰中3，驚險以138比132氣走爵士，也讓爵士10連勝宣告中止，誰說鵜鶘已開始擺爛！

來到末節最後關頭，場上變成英格拉姆、米契爾相互飆分秀，而米契爾明顯佔了上風，他接連投進3顆三分球，總算幫助爵士超前，但打到最後28.5秒，英格拉姆兩罰俱中，雙方只差1分，接下來英格拉姆最後0.2秒投進超前中距離。

可是爵士僅剩0.2秒的最後一擊，卻讓全場以為贏定了的鵜鶘球迷傻眼，因為裁判竟然吹判戈貝爾被推人犯規，直接換來兩罰機會，就算透過重看慢動作畫面，裁判仍然堅持原判，讓戈貝爾站上罰球線兩罰中1，比賽莫名其妙進入延長。

打到延長賽最後58.5秒，摩爾快攻上籃取分，幫助鵜鶘1分超前，英格拉姆最後22.9秒又製造犯規，站上罰球線兩罰俱中，接下來米契爾切入上籃放槍，再讓英格拉姆兩罰中1，擴大鵜鶘領先到4分，鵜鶘球迷總算可以安心迎接勝利。

英格拉姆全場投25中15，罰20中16，除拿全場最高得分，更有8籃板、6助攻，法佛斯也替鵜鶘貢獻21分、11籃板，摩爾16分；米契爾雖替爵士攻下46分，卻沒辦法幫助球隊延續連勝，波達諾維奇26分，戈貝爾17分、14籃板。

(中時 )