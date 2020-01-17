蔡英文總統今接見「日華議員懇談會會長古屋圭司」時表示，過去3年多來，台日關係越來越密切，期待未來繼續透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」平台，強化台美日的全面合作夥伴關係。

總統致詞時首先歡迎古屋圭司會長再次率團訪問台灣。過去3年多來，她常在總統府接待古屋會長，像是前（2018）年，在一年當中就見了3次面。非常感謝古屋會長關心台灣，時常來台增進交流，此次大選後也立即來訪，給台灣最大的支持。

總統表示，這次選舉已經順利落幕，展現出台灣民主制度的成熟及可貴。他們將持續努力確保台灣的民主、自由及主權，並且致力維護台海和平穩定，對區域和全球繁榮的發展，做出更多貢獻，也期待日方持續給予協助和支持。

總統指出，過去3年多來，台日關係越來越密切。去年，日本也參與台美的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，共同舉辦活動。期待未來能繼續透過這個平台，強化台美日的全面合作夥伴關係。

總統說，今年是令和2年，在這個充滿嶄新機會的一年，希望可以跟日本，針對包括經貿交流等各種議題，加強協商並且促進合作，創造台日雙贏局面。相信古屋會長與 「日華懇」，會以各種方式給予台灣最大的支持及協助。

最後，總統也提到，今年日本將舉辦2020東京奧運及帕運， 她也預祝活動圓滿順利，也期待未來台日雙方有更多的交流合作。

訪賓一行尚包括「日華議員懇談會」副幹事長金子恭之、「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等，由外交部主任秘書李光章及「台灣日本關係協會」秘書長郭仲熙陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

(中時 )