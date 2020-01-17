國民黨主席吳敦義日前率黨務幹部向中常會總辭，外傳高雄市長韓國瑜最適合選黨主席，新北市長侯友宜17日三重受訪回應，謝謝大家都非常關心國民黨的發展，並以新北市今年春聯「家金鼠喜」，呼籲大家要團結。

侯友宜表示，非常謝謝大家都關心黨的發展，我想每個人把自己的角色扮演好，團隊凝聚力量，更重要的要符合所有的民意趨勢，面對下一個世代，讓大家更要能夠認同他們的想法，跟他們緊緊連結。

侯友宜說，中華民國是我們永遠要守護的國家，我們都要團結，不論哪一個黨派，就像我們今年的春聯「家金鼠喜」，家代表的就是我們的國家，代表台灣，代表新北市，代表我們所有的好地方，這裡真的是個平安、幸福、快樂的好地方。

媒體追問，若有人推派侯友宜出來選黨主席是否接受？侯友宜回應，把新北市政做好，是最重要的工作，永遠不忘對新北市民的期許，這也是我對他們的承諾，我一定會認真打拼，尤其春節到了，我更應該努力，一定要讓大家過一個快樂平安的年。

(中時 )