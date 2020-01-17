再過幾天就要迎接金鼠年，你的年菜佳餚和伴手禮準備好了嗎？遠東百貨於年前推出的《Food星高照》春節禮品專輯獲得一致好評，在市場上確實打動許多消費者的心，紛紛前往選購，根據業者判斷，除精心挑選的佳餚本身十分美味以外，「方便、貼心、不傷腦筋」也是造成熱銷的原因。而《Food星高照》將在本月29日結束，活動已進入倒數階段，民眾若想趁春節假期大飽口福，搶購年菜佳餚與伴手禮，可得把握最後機會。

遠百徐雪芳總經理親自把關，為消費者精心挑選近千款商品，以「年菜湯品最受寵、圍爐大菜有話題、吸睛伴手禮大推」為3大特色，端出高品質、有特色的嚴選好物，提供顧客選擇。

即日起~109年1月29日(三)，《Food星高照》春節禮品專輯在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃(嘉義店在6樓FET專櫃)販售，預購專輯春節禮品，持HAPPY GO卡過卡購買專刊商品單筆滿1500元，送1張100元美食餐飲抵用券；買專刊商品2件以上，可享95折優惠。

全台服務專線：

遠百寶慶店02-23816088 分機321 板橋中山店02-89525678 分機8275

板橋大遠百02-77054168 分機8802 遠百桃園店03-3359811 分機302

新竹大遠百03-5233121 分機6502 台中大遠百04-37022168 分機3222

遠百嘉義店05-2365137 分機8222 台南大遠百06-2098999 分機6606

高雄大遠百07-9728888 分機6646 遠百花蓮店03-8355588 分機860

年菜湯品最受寵

▲「香格里拉台北遠東國際大飯店」2020醉月樓外帶年菜。/圖片由業者提供

遠百獨家 「香格里拉台北遠東國際大飯店」2020醉月樓外帶年菜

2020醉月樓外帶年菜內含拼盤(花雕醉雞、油爆鮮蝦、銀絲蜇皮、醬燒素鵝、鳳尾子魚)、百鳥巢鳳花膠火烔老雞湯、蒜香辣味國王大蝦、鮑片海鮮西滷肉、蔥燒腩排、松鼠桂花鮮黃花魚、瑤柱酥櫻花蝦米糕、太極八寶芋奶飯。六人份席菜建議售價12,888元，每套贈送精選葡萄紅酒一瓶。

百鳥巢鳳花膠火烔老雞湯是圍爐最佳主角，湯濃濃郁，用料豐富實在，享受美食之餘還可以兼顧營養價值。

遠百獨家 「Mega50餐飲及宴會」望月樓除夕團圓經典外帶年菜

新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」，由技藝精湛的港廚蘇權暉坐鎮掌杓，堪稱新板特區人氣最高的粵菜餐廳，為了讓消費者在圍爐時吃得盡興，蘇主廚以過年必備食材，烹調出可供除夕外帶的六人份八道式「望月樓除夕團圓經典年菜套餐」，包含鴻運吉祥燒味拼盤、迎新報喜鮑魚佛跳牆、黃金滿堂芝士焗大蝦、富貴波特酒醬燒小排、年年有餘蔥油蒸龍虎斑、財源滾滾脆皮炸子雞、闔家幸福鰻魚糯米飯、萬事如意椰汁年糕。

「望月樓」除夕團圓經典年菜套餐建議售價9,999元，另有單盅「迎新報喜鮑魚佛跳牆」可供選購，建議售價每盅2,888元。

「六福皇宮」開運椒麻豬肚雞湯

六福旅遊集團以「實踐美好．只為更好」為經營宗旨，秉持台灣本土企業精神，關懷台灣在地人文，支持台灣小農，為消費者遴選天然健康食材，發揚台灣在地美好原味，做為實踐美好只為更好的實際行動。開運椒麻豬肚雞湯是一款傳統風味的功夫菜，約2400g建議售價899元，冷凍保存12個月。

▲「六福皇宮」開運椒麻豬肚雞湯。/圖片由業者提供

「越南東家羊肉爐」黑金蒜煲雞湯

越南東家以特選熟成黑金蒜仿效古法燉煲土雞，黑蒜美顏強身健體、土雞活血補氣養身，是食補的最佳選擇。黑金蒜煲雞湯2200g建議售價799元，常溫保存24個月。

圍爐大菜有話題

「台北喜來登大飯店」比薩屋瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋

這道來自「西西里島的驕傲」，是使用風味獨具的瑪莎拉酒耗時精燉紐西蘭羊膝，搭配鮮綠蔬菜，清爽而不乾鹹，是團圓圍爐最具話題、一新耳目的一道主食。瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋約1,500g建議售價1,680元，冷凍保存30天。

▲「台北喜來登大飯店」比薩屋瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋。/圖片由業者提供

「晶華酒店」極致爐烤牛肉饗宴

爐烤肋眼牛肉U.S. Choice搭配醬汁、手工芥末籽醬、波特酒醬、佐菜組合，還有松露薯泥、爐烤時蔬，有了這一道整桌的圍爐立刻有了焦點。極致爐烤牛肉饗宴3.5 Kg建議售價6,888元，即食佳肴，建議當天食用。

▲「晶華酒店」極致爐烤牛肉饗宴。/圖片由業者提供

吸睛伴手禮大推

遠百獨家 「香格里拉台南遠東國際大飯店」花開富貴巧克力禮盒

有茶香的巧克力來自甜點大廚的巧思，「花開富貴巧克力禮盒」有三款口味：「烏龍柚子」有安努爾34%白巧克力、巴薩姆69%黑巧克力甘納許、茉莉花柚子內餡及烏龍茶。「金棗蜂蜜」有巴薩姆69%黑巧克力、金桔果汁、金棗果乾、 瑪葳43%牛奶巧克力內餡、台灣紅柴蜂蜜依比妮72%黑巧克力。「家鄉」有瑪葳43%牛奶巧克力內、醬油與檸檬果醬、香草鹽之花甘納許。三款口味9入建議售價780元，冷藏保存10天。

「湯城鵝行」鵝蛋手工蛋捲原味禮盒

傳承三代，創新以鵝為主題的品牌，推出鵝主題餐廳以及鵝相關產品，是全台灣最時尚的創意鵝肉店！鵝蛋手工蛋捲原味禮盒內含一盒有3包，每包約50+-5公克。建議售價280元，常溫保存一年。

▲8 鵝蛋手工蛋捲原味禮盒。/圖片由業者提供

「Choice巧思」豐華好禮

顛覆好吃的甜點不健康，健康的甜點不好吃，無麵粉、奶油、合成添加物的晶圓餅乾、燕麥酥片，榮獲四年世界金獎及德國紅點設計獎，獲高鐵、華航官方採用。豐華好禮內含鹽之花堅果燕麥酥片(全素)10入、紅藜橘皮巧克力燕麥酥片(素食)10入、焦糖咖啡燕麥酥片(奶素)10入。建議售價980元，常溫保存一年。

▲「Choice巧思」豐華好禮。/圖片由業者提供

(中時電子報)