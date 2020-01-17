台北市迪化街年貨大街上週五正式登場！今年 Uber 台灣特地與大稻埕創意街區發展協會以及大稻埕地方創生股份有限公司合作，在迪化年貨街舉辦期間，在迪化街區周圍安排可以安全上下車的6個叫車點，不僅便利每年前往辦年貨數十萬民眾，疏散街區人潮，此外，Uber 合作的多元化計程車車隊 QTaxi 車隊也額外提供新舊乘客商圈周邊上下車的搭乘優惠，更透過本次的合作，一起與在地夥伴推廣城市歷史街區發展、支持在地品牌與新興文創設計小店，鼓勵民眾與遊客一起來體驗台北最具年味、最有文創氛圍的老派浪漫。

Uber 表示，每逢過年，迪化街就成了台北辦年貨的最佳選擇。迪化街近年來也受到文創風的吹襲，加入了許多設計空間、風格小店、在地老店、建築師事務所、文創公司、藝術展演空間等，都讓大稻埕迪化街街區化身成為台北最有特色的老派浪漫代表。Uber 一向深耕與在地市場的連結，關注各營運城市在地生活議題、支持各種進步價值，也非常願意參與有特色的城市文化活動，這次與台北市迪化商圈年貨街的合作，也希望能帶給更多民眾與遊客更多的便利，以及推動城市中各種的生活體驗。

這次與 Uber 合作的大稻埕創意街區發展協會以及大稻埕地方創生股份有限公司，是由呂大吉建築師推動組成，不以營利為目標，透過各個在地商家的結盟，致力讓大稻埕繁榮，成為一個能與歷史共生的新街區。因此，今年特別在年貨大街期間，串聯北段的店家，舉辦「年貨小街」活動，並邀請 Uber 及多元計程車隊夥伴 QTaxi 共同參與，推出新舊用戶乘車優惠，讓民眾不用再花時間為找車位煩惱了，直接利用 Uber App叫車往返，輕輕鬆鬆來迪化街辦年貨，同時也來體驗北街不喧鬧的老派浪漫。

大稻埕創意街區發展協會理事吳孟寰表示，迪化街北街人潮雖然沒有和南街一樣，但店家也十分團結，串聯舉辦活動、討論如何發展街區，相信未來一定會有起色，這次和 Uber 合作，共同推廣北街，盼讓更多人到北街來，其實北街有不少優秀的特色店家，東西也很便宜，像是李亭香餅店、佳興魚丸店、樂芙莉手工貼身內著等，歡迎大家前往。另外，在迪化街一段294號的「九思堂」的歷史建物中，也集結不少特色店家於年節期間推出「吉街」，像是「物物手作」、「大吉文創」、「茶勝殿＆豐丹生活」、「慢．茶＆飾貨職人」等多達十家店，九思堂內有座位可稍作休息，也可裝水、提供廁所，只要到此打卡，就會送高級咖啡掛耳包，數量有限送完為止，周末期間還會有書法家駐點揮毫春聯。

2020 迪化街年貨大小街 Uber 活動內容：

●優惠期間：即日起～1/23日止

●優惠內容：消費者於活動期間，只要透過 Uber App 選擇菁英優步叫車並在指定活動範圍內上下車，不論新舊用戶，輸入以下優惠序號即可享有乘車折抵。

新用戶 輸入優惠序號「迪化年貨大小街」可享 2 趟 100 元車資折抵●迪化街區指定上車地點：* 藍色區域為可享乘車優惠之活動範圍* 黑點則是 Uber 系統規劃之便利叫車點，由北而南(左至右)分別為以下：1.環河北路一段 / 民權西路口2.環河北路一段 / 涼州街口3.迪化街 / 涼州街口（滋養製?）4.環河北路一段 / 歸綏街口5.西寧北路79號（納豆劇場）6.南京西路 / 塔城街口。

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