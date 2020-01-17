網紅理科太太（陳映彤）以直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，不過因為先生憂鬱症復發，身為照顧者的她自律神經失調，因此於去年11月宣布暫停發布影片。適逢夫妻的結婚紀念日，理科太太16日在IG感嘆，婚姻中有好多磨練，覺得自己不夠成熟又不夠堅強。

理科太太寫道，「今天是我們的結婚紀念日，第三年是皮婚，比之前的紙婚和棉婚堅固一點了。」她回想2019年，美國的家在裝潢期間被闖空門，貴重的東西和先生John珍藏多年的超多玩具全被偷走，導致他憂鬱症發作無法正常生活，連帶自己也跟著倒下。

先生John接受治療中。

幸好經過幾個月的努力休息和治療，醫生判斷先生目前的狀況是較憂鬱的正常人；她表示，治療後腦部細胞會持續活化越變越好，但還是要一直去經營和建立正向經驗，就像減肥完要保持體態，還是要固定運動一樣，而自己每天也能睡著、慢慢恢復健康。

理科太太感嘆，婚姻中有好多磨練，覺得自己不夠成熟又不夠堅強，但又感謝吵架後還是決定不離不棄，「我們要牽手繼續看兒子長大，一起把身體養好，生一個長得像我的女兒。」

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(中時電子報)