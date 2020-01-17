蕭敬騰和周杰倫是演藝圈感情很好的好朋友，兩人平時常相約打球，最近蕭敬騰在Instagram曝光和周杰倫的私下對話，結果釣出周杰倫本尊留言回嗆：「林老師勒！」兩人逗趣互動，笑翻不少網友。

蕭敬騰曝光和周杰倫私下對話，笑翻網友。（圖／翻攝IG）

蕭敬騰近日在Instagram發文：「攝影社的學妹不要白跑嘍～以免著涼～」並PO他和周杰倫的對話。內容主要是提到，兩人原本要相約打球，後來因為天氣太冷作罷。但周杰倫在與蕭敬騰對話過程中，將「哈哈」打成「哈比」，蕭反問對方「哈比」是什麼，周杰倫則搞笑回：「哈比書套，我的年代才會有的東西。」蕭則笑虧：「透露年齡」。

蕭敬騰在PO出對話後，馬上釣出周杰倫本尊留言：「林老師勒！選錯字還給我po，皮癢了！」兩人逗趣的拌嘴，笑翻大批網友，有網友就留言：「哥不要惱羞啦！哈比書套我也知道，我們同年代啦」，後來連「五月天」的阿信出面回應：「什麼是哈比書套啊 我也沒看過利百代鉛筆，沒喝過雪克33，沒吃過寶咖咖 。」

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(中時電子報)