國軍再傳男女軍官不倫戀！一名在國防部政治作戰局服役、曾擔任莒光園地女主播的林姓少校，偷情同單位的男少校，經妻子向單位投訴，2人被調離原單位後仍偶斷絲連，2人去年底到清境農場共度跨年夜時，被正宮會同當地員警，捉姦在床，被正宮提告通姦及妨礙家庭。
事實上，國軍婚外情醜聞不斷，光是近2年就傳出4起，去年10月國防部長嚴德發還曾撂下重話，稱要加強軍中的法紀教育，如今看來格外諷刺。
2018年9月，空軍上校陳月芳與總統隨扈王盈凱發生婚外情，兩人談起相差12歲姊弟戀，王盈凱一時手滑，竟在總統府侍衛室Line群組公開陳月芳穿低胸洋裝的性感照，事後比對性感照的背景，就是王盈凱的住處，此事引起軒然大波。
2019年11月，陸軍航特部602旅洪姓女上士，偷吃已婚秦姓中校，還流出流出穿軍服幫秦男「打飛機」照片，陸軍允諾將從嚴調查。
2019年12月27日，憲兵228營林姓少校參謀主任，曾因婚外情、摟抱女官、不當金錢關係等遭記兩大過處分汰除，但後來仍成功復職。
不料上述三起之後，又爆出莒光女主播林姓少校，偷情同單位男少校人夫，遭正宮人贓俱獲，消息傳出，重挫國軍形象。
(中時電子報)
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