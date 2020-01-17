國軍再傳男女軍官不倫戀！一名在國防部政治作戰局服役、曾擔任莒光園地女主播的林姓少校，偷情同單位的男少校，經妻子向單位投訴，2人被調離原單位後仍偶斷絲連，2人去年底到清境農場共度跨年夜時，被正宮會同當地員警，捉姦在床，被正宮提告通姦及妨礙家庭。

林姓女少校與人夫學長前往桃園受訓研習時，兩人親密的牽手。(讀者提供)

事實上，國軍婚外情醜聞不斷，光是近2年就傳出4起，去年10月國防部長嚴德發還曾撂下重話，稱要加強軍中的法紀教育，如今看來格外諷刺。

空軍上校陳月芳與總統隨扈王盈凱發生婚外情。（總統府資料照）

2018年9月，空軍上校陳月芳與總統隨扈王盈凱發生婚外情，兩人談起相差12歲姊弟戀，王盈凱一時手滑，竟在總統府侍衛室Line群組公開陳月芳穿低胸洋裝的性感照，事後比對性感照的背景，就是王盈凱的住處，此事引起軒然大波。

2019年11月，陸軍航特部602旅洪姓女上士，偷吃已婚秦姓中校，還流出流出穿軍服幫秦男「打飛機」照片，陸軍允諾將從嚴調查。

2019年12月27日，憲兵228營林姓少校參謀主任，曾因婚外情、摟抱女官、不當金錢關係等遭記兩大過處分汰除，但後來仍成功復職。

不料上述三起之後，又爆出莒光女主播林姓少校，偷情同單位男少校人夫，遭正宮人贓俱獲，消息傳出，重挫國軍形象。

(中時電子報)