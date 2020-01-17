雲林虎尾北溪社區關懷據點阿公阿嬤表演烏克麗麗，為雲林記憶Cool新春活動開幕。（許素惠攝）

雲林記憶Cool上午搶先推出「2020鼠於你」新春活動，「記憶寫真館」將珍貴老照片數位化代代流傳。（許素惠攝）

雲林記憶Cool上午搶先推出「2020鼠於你」新春活動，力邀大家來趟知性和感性的輕旅行。（許素惠攝）

雲林記憶Cool上午搶先推出「2020鼠於你」新春活動，以「鼠來報吉祥」趣味導覽，讓返鄉遊子了解故鄉變化，「記憶寫真館」將珍貴老照片數位化代代流傳，還有燈籠彩繪，並一起追著全國僅存的運蔗小火車，讓春節假期除了熱鬧外，也多了知性與感性，直到2月9日元宵節為止。

雲林虎尾北溪社區關懷據點阿公阿嬤表演烏克麗麗，表達新春祝賀之意，也邀請大家春節來記憶Cool玩點不一樣的。

雲林記憶Cool經營團隊台灣公益CEO協會祕書長林淑娥指出，開春首檔展覽特地邀請視覺藝術影像創作藝術家張瀞予、周郁森策畫「雲林奇幻世界與記憶寫真館」，運用視覺多變的幻影影像，帶領大家一遊雲林豐富而多元的奇想國。

林淑娥表示，「鼠來報吉祥」導覽及有獎活動，讓認識故鄉古往今來變得有趣，「雲林奇幻世界」大繪本導讀，把雲林變成奇想國，讓大家想像雲林的未來。

「記憶寫真館」珍藏老相片數位典藏活動，邀請雲林人掃描自己珍藏的老相片數位化，方便阿公阿嬤傳給子孫，世代共同回味過往歲月的風采。到虎尾一定不能錯過追五分車，留下美好記憶。

(中時 )