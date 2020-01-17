台南市麻豆區21歲李姓男子，去年底11月因年僅1個月大的兒子哭鬧，竟數度動手毆打對方，致男嬰胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，經緊急送醫急救才撿回一命。台南地檢署17日依成年人故意對兒童犯重傷害等罪嫌，將李某提起公訴，並建請法官量處適當之刑，以示懲儆。

檢方指出，去年11月21、23日間晚上10時許，李某在麻豆區住處房間內，見剛出生1個月的兒子哭鬧不止，竟然徒手毆打男嬰的胸、腹部，以手捏臉部、大腿臀部，還以手掐住男嬰後頸部等身體各部位，致男嬰受有胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等處瘀傷等傷害。

11月27日深夜至隔天凌晨，李某又在住處房間內，多次以手掌毆打兒子的胸、 腹部，還掐住對方後頸部等身體部位，再重摔放男嬰，直到發現男嬰不對勁，才緊急送往麻豆新樓醫院急救，經院方診斷有軀幹、前胸、下巴、頸部、臀部、左側腹股溝、左側睪丸等身體部位多處瘀傷，再經抽血發現有代謝性酸中毒、肝功能異常、貧血，懷疑男嬰遭虐，於是報警處理。

麻豆新樓醫院急救後，男嬰又因敗血症轉高雄榮民總醫院兒童醫學部急救，經妥適醫療及照顧，傷口癒合順利，幸未造成機能永久性傷害。

檢方認為，李某應可預見剛年滿1個月的男嬰，組織構造極為脆弱，且能預見用力出拳毆打極易造成男嬰受重傷害，觸犯兒少福利法中成年人故意對兒童犯傷害既遂罪嫌、成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪嫌，加上事後李某又未能坦認全部犯行，除提起公訴外，也建請法官量處適當之刑，以示懲儆。

(中時 )