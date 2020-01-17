在水果攤買蘋果時常常發現，有些蘋果表面會有咖啡色斑點的凹陷，許多人好奇，這樣是不是代表蘋果爛掉，到底還能不能吃？專家表示，其實並不是蘋果腐壞，而是蘋果生長時缺鈣造成的「苦痘症」。

根據由媒體工作者及食品科學專家組成的網站食力《foodnext》報導，當植物受到不適合的環境條件（如：溫度、濕度、pH值、光照等等）影響，所產生的異常生長情形，會產生生理障礙，並非由微生物、病蟲害所引起。蘋果表面那些褐色、凹陷的斑點叫做「苦痘症（bitter pit）」，這些凹陷區域的斑點通常呈現乾縮、海綿狀，還會帶有苦味，其實並沒有健康上的危害，只是失去了外觀上的吸引力而已。

報導指出，苦痘症其實在農夫採收時並不明顯，但幾週後這些斑點會越來越明顯，如果發現買回家的蘋果表面有黑褐色的斑點，或是削皮後才發現果肉呈現褐色的海綿狀組織，削掉後還是可以吃，千萬別浪費了！

(中時電子報)