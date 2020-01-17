保時捷2019年全球銷售成績亮眼，交車數總計280,800部，年成長達10%。2019年台灣市場銷售亦締造佳績，全年銷售3,732輛，年成長10%，休旅車系銷售表現亮眼，Macan車系佔總銷售量40%，Cayenne車系與全新車款Cayenne Coupe共佔整體銷量42%。

興櫃汽車股汎德永業（2247）主要業務為BMW、Porsche（保時捷）等豪華進口車的銷售與維修保養業務，隨著Porsche主力車款Cayenne Coupe陸續到港交車，推升去年12月營收創下三年來單月新高紀錄。並預計今年內Porsche首款電動車可在台上市。汎德永業預計最快可於今年第二季掛牌。

保時捷2019年全球銷售續創佳績，其中以Cayenne與Macan成長最為顯著。自2019年起現行Cayenne陸續於全球各市場上市，插電式油電混合車型與更具跑格的Cayenne Coupe車型相繼入列，Cayenne車系全球交車達92,055部，成長幅度達29%。Macan車系則創造全球銷售達99,944部的佳績，年成長16%。

2019年，台灣保時捷導入品牌旗下經典跑車-全新世代911。此外，保時捷2019年最具話題的車款Porsche Taycan，品牌首部純電跑車的問世已在台灣接獲超過700張預接單，並於2020台北世界新車大展全台首演亮相。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，2019年台灣保時捷於銷售再創佳績，2020年保持樂觀態度，攜手經銷夥伴持續深耕台灣市場。

(時報資訊)