花壇台灣民俗園區業者動手拆除，入口門面慶豐門倒塌。（李泳昌提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇台灣民俗園區業者動手拆除，入口門面慶豐門倒塌。（李泳昌提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇台灣民俗園區業者動手拆除。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇台灣民俗園區業者動手拆除。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇台灣民俗園區業者動手拆除。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

曾經是全台十大旅遊勝地、蒐集了許多古色古香建築為特色，吸引影視前往拍攝的花壇台灣民俗村，動手拆了，入口門面慶豐門倒塌，現場斷垣殘壁，掀起強烈震撼！謠傳業者要蓋納骨塔、轉型工業區？讓人傻眼是文資浩劫，建設處長劉玉平表示，該區編列為遊憩用地，並未到申請或興辦計畫，已勒令停工。

太震撼了，這座結合歷史、古蹟、民俗、文化、教育、遊樂、休閒等多功能的旅遊勝地，以迅雷不及掩耳的速度，說拆就拆了，記憶裡的場景將不復再存了！更多人擔心園區裡的文化資產毀於怪手。

台灣民俗村歷經多次轉折，目前已經停止開放，但是盛級一時的特色老建築大集合，曾吸引絡繹不絕的遊客，台灣民俗村是創辦人施金山興建，1993年12月啟用，園區52公頃，大門是仿造彰化縣城西門，門上匾「慶豐門」是入口象徵。後來，營運期間遭受大地震而中斷，2003年才恢復營運。

施金山於2007年去世後，台灣民俗村因經營不善，負債30億元，遭到法院拍賣，妙天禪師女兒、大佛山股份有限公司負責人黃愛倫以新台幣15億6000多萬元取得債權，2011年10月底辦理產權移轉，2012年後停止開放，內部的老建築也開始轉移，2013台灣民俗村產權人日榮資產管理公司日榮資產管理公司將新北投車站，無償捐贈給台北市政府，目前已經安身在新北投車站旁的七星公園。台鐵國寶級CT273蒸汽火車頭已歸還給台鐵，北斗奠安宮也在去年也將老廟無償歸還北斗奠安宮的停車場。

目前，園內文化資產，有麻豆林家四合院、劉氏洋樓、嘉義廖氏診所、鹿港施家古厝、武德殿、嘉義蔡家古厝、斗六一條龍、員林寺。

這次震撼性的拆除讓所有人傻眼，去年謠傳該區要轉經營納骨塔、工業用途難道可以「蠻幹」成真？

建設處長劉玉平強調，該區山坡地是遊憩用地，不可以傳做其他用途，納骨塔、工業區都不可以，也沒有接到申請或興辦計畫。拆除作沒申請，將依違反建築法，依建築法86條處分，擅自拆除者，處1萬元以下罰鍰，並勒令停止拆除補辦手續。

(中時 )