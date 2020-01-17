春節年假即將到來，歐美主流期貨商品，如美國三大股指，及近期交易量上升的原油黃金等等商品，於台灣春節休市期間仍可交易。日盛金(5820)旗下日盛期貨指出，1/30將迎來FED 2020年度第一次利率決議，全年不升不降概率較大，故全球股市於資金面的支撐將小於2019年，保守看待股市重演兩位數以上上漲行情。

日盛期貨表示，農曆年前公布最新的美國12月非農就業人數為14.5萬人，略低於市場預期，且平均薪資創下近一年來最慢速增長，略差於預期的就業數據並沒有為市場帶來巨幅波動，然而去年降息3碼後，FED需要時間觀察降息後的利率傳導效應，對經濟支撐效果是否顯現。接下來在農曆年後，1/30將迎來FED 2020年度第一次利率決議，12月非農數據略差支撐寬鬆基調；展望未來，市場對隱含當前利率維持不變預期，普遍預估2020年降息次數將小於2019年的三次，全年不升不降概率較大，故全球股市於資金面的支撐上將小於2019年，股市能否重演兩位數以上的成長，將保守看待。

在近期伊朗轟炸事件令美股盤勢迅速向下，但伊朗當局不尋求事態升級或戰爭，美國眾議院亦於1/9表決通過，限制川普對伊朗進一步的軍事行動，令市場避險情緒持續下降，原油黃金拉回，市場樂觀看待後續美伊風險，也帶動上周美股再次創下新高，日盛金旗下日盛期貨建議投資人不妨藉由國外期貨掌握市場波動，尋求期貨交易契機。

至於貿易戰的部分，由於市場已消化貿易戰和緩利多訊息，故未來貿易戰問題如未進一步破局，貿易戰風險也將逐漸去化，近期潛在風險事件均逐步向好，大陸、台灣、香港等市場農曆年休市，而1/24歐元區主要國家、如德國、法國將公布製造業PMI數據，由於歐元區PMI不佳進入衰退區間，關注農曆年間，PMI是否由低檔復甦轉強，並帶動歐洲主要股市再次走高。

日盛期貨表示，2020年持續關注全球經濟發展、美伊互動及貿易戰等事件同時，日盛期貨也舉辦－2020春節不打烊活動「樂不思鼠趣 好運抽抽樂」，掌握過年市場行情波動與趨勢。

(時報資訊)