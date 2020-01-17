封測廠南茂（8150）受惠記憶體市況回溫、驅動IC產品需求持穩，2019年第四季合併營收「雙升」至近5年新高，帶動全年營收成長1成，改寫歷史次高。法人看好南茂去年第四季獲利可望同步成長，今年首季淡季有撐，季節性修正幅度可望優於往年水準。

南茂去年11月中股價觸及38.8元的近4年高點，隨後跟隨大盤高檔拉回，1月8日下探32元，波段修正約17.5％。近日股價緩步震盪墊高，今（17）日股價開高後持穩盤上，最高上漲1.03％至34.2元。三大法人上周買超1813張，本周迄今調節賣超648張。

南茂2019年12月自結合併營收18.23億元，月減1.38％、年增達18.57％，改寫同期次高。第四季合併營收55.71億元，季增3.19％、年增12.05％，創近5年新高。累計全年合併營收203.37億元，年增10.05％，僅次於2014年、改寫歷史次高。

南茂先前法說時指出，由於客戶對DRAM、Flash封測下單量增加，配合新NAND Flash及NOR Flash需求，去年第四季記憶體業務營收將持續成長。驅動IC業務受惠新款手機推出、觸控面板感測晶片（TDDI）需求續增、OLED規模明顯成長，整體表現亦可持穩高檔。

南茂預期去年第四季營收維持逐季成長，並「雙升」站上近5年高點，表現符合公司及市場預期。公司預期，去年第四季毛利率可望持穩第三季高檔水準，法人看好南茂去年第四季獲利可望同步成長。

法人認為，受惠智慧型手機改採TDDI滲透率提升、OLED面板獲新款手機採用，且相關面板驅動IC測試時間明顯增加，有助於南茂維持產線稼動率、平均接單價格（ASP）提升，為南茂營收及毛利率提升增添動能。

展望後市，隨著DRAM、Flash等記憶體報價及需求持續回溫，去年需求疲弱的電視大尺寸面板需求亦見復甦契機，對南茂主力的記憶體及驅動IC封測業務增添利多。法人看好南茂首季淡季營運有撐，季節性修正幅度可望優於往年水準。

(時報資訊)