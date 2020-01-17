阿根廷央行周四晚間宣布基準利率由52%調降至50%，在不到兩個月內第四度大舉降息，為拉美第三大經濟體注入復甦動能。

阿根廷經濟正面臨投資暴跌、成長停滯和貧困加劇等困境。

去年12月就職的阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）已承諾將降低借貸利率並釋出更多信貸額度，同時將調整前政府不受歡迎的財政緊縮措施。

(時報資訊)