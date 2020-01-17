監察委員陳師孟有意約詢判決前總統法英九洩密案無罪法官，引起司法界反彈；司法院長許宗力也表態不贊同監委因個案法律見解不同，約詢承審法官。總統府今証實，陳師孟已透過總統府祕書長陳菊向蔡英文總統表達辭意，蔡英文總統表示慰留。外界質疑陳師孟選後辭職是選舉考量，民進黨立法院黨團總召柯建銘今上午出席朝野協商前受訪反駁，陳師孟是自主的人，如果有選舉考量選前早就辭職，這件事情尊重當事人決定•

前總統馬英九洩密案獲判無罪，陳師孟質疑當中有法官濫用自由心證，申請自動調查，擬約詢承審該案件的台北地院法官唐玥，引發逾8成法官抗議，許宗力也曾公開炮轟，此行為是傷害法治，昨晚傳出陳師孟已向蔡英文總統請辭，蔡總統表示慰留，希望陳把剩餘任期做完。

民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，監察委員獨立行使職權，這跟干預司法無關，是兩院權責問題，長期司法跟監察劃分不清，且陳師孟也不是第一個約詢法官的監委，能夠制衡法官的也只有監委，太多政治解讀不適合，到底什麼是審判核心，應該從這角度坐下來好好談談。

時代力量黨主席、立委徐永明表示，陳師孟嫉惡如仇的風格大家都知道，雖引起一些爭議，但不妨害繼續當監委的職責，從立法院角度來看，尊重總統及當事人的決定。

對於蔡總統期盼陳師孟把剩餘任期做完，徐永明說，對於陳辭職時間點不願多做揣測，但這時候辭職沒必要，希望陳師孟把任期完成，期待陳師孟發揮嫉惡如仇的風格，整飭官箴。

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(中時 )