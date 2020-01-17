家電及3C通路商全國電子(6281)旗下新品牌通路全國電子Digital City進軍東台灣，花蓮吉安店今日開幕成為第14家店，Digital City將持續展店，年底預計全台店數達20家。

全國電總經理林政勳日前表示，今年公司擬定三大策略為旗下新品牌通路Digital City持續展店、透過網路平台與消費者有更多互動以及更加積極進行會員經營，期望每年業績都能有所成長並帶來長期效益。

全國電子推出至今逾兩年半的全國電子全新3C通路品牌「Digital City」展店腳步穩健，去年Digital City新增8家至全台達到13店，花蓮吉安店成為第14家店，今年底挑戰20家。在持續展店以及Digital City業績較佳挹注，今年Digital City可望占公司營收達一成。

全國電子全新型態3C通路品牌「Digital City」東台灣首家門市－花蓮吉安店今日開幕。全國電子Digital City花蓮吉安店位於吉安鄉中山路二段、吉興路口，近黃昏市場，位於花蓮鄉親生活網絡的核心地點，17日起至21日吉安店將舉辦一連五天的開幕慶活動，全館指定家電9折起等促銷，17日至21日將每日推出十餘款限時限量3C家電降價優惠。

(時報資訊)